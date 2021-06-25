Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у вечірньому зведенні.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» і перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», - зазначили в штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ.

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Автор: Тамара Отовська