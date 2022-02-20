З напрямку населеного пункту Весела Гора окупанти обстріляли позиції ЗСУ у напрямку Щастя.

Внаслідок обстрілу в зоні ООС було знищено автомобіль української сторони Спільного центру координації та контролю припинення вогню (СЦКК).

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

"20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російсько-окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг)", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони Спільного центру координації та контролю припинення вогню.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії РФ.

Обстріли на Донбасі - що відомо

За минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Водночас вздовж кордонів України Росія сконцентрувала щонайменше 150 тисяч військових та техніку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Вас також можуть зацікавити новини: