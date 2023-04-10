Сигнал ще одного безпілотника вдалося подавити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

На півночі України збито два російських безпілотники. Ворожі дрони знищили в небі над прикордонням Сумщини і Чернігівщини.

"Два БпЛА, ймовірно "Орлан-10", збили 10 квітня підрозділи з Сил оборони Сіверщини. Один на прикордонні Чернігівщині, інший – Сумщини", – повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.

Зазначається, що роботу ще одного російського безпілотника на Сумщині вдалося подавити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

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Знищення російської техніки в Україні

З початку російського вторгнення в Україну станом на ранок 10 квітня 2023 року було знищено тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, окупанти втратили 2323 безпілотники, при чому 11 було знищено протягом останньої доби.

Протягом доби, 9 квітня, потужно відпрацювали українські морпіхи. Воїни Військово-морських сил ліквідували десятки російських загарбників.

10 квітня українські захисники завдали кілька ударів по позиціях окупаційних військ. Ворог втратив російський вертоліт Мі-24 та шість БПЛА різних типів.

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