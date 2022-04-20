Brimstone застосовувалися британськими військами у Лівії та Сирії, зазвичай запускалися з реактивних літаків.

Британія озброїть ЗСУ сучасними протикорабельними ракетами Brimstone.

Про це заявив прем’єр країни Борис Джонсон у вівторок, цитує Reuters.

Він зазначив, що наразі Лондон шукає способи поставити Україні протикорабельні ракети, в тому числі свої Brimstone.

Brimstone з тандемною бойовою частиною має вагу 49 кг, довжину - 1,8 м, діаметр - 188 мм.

Характеристики Brimstone

У ракетах з самого початку було закладено застосування за принципом "пустив - забув". Для цього ракети оснащувались радіолокаційними головками самонаведення міліметрового діапазону, пише Defense Express. Досвід війни в Афганістані призвів до додавання у Brimstone лазерного наведення, оскільки правила ведення бойових дій вимагали включення оператора у застосування. Тож ГСН ракети стала дворежимними.

Найновіша "дворежимна" версія Brimstone може скерувати себе на ціль або за допомогою власного радара, або керуватися оператором зброї в повітрі чи на землі - за допомогою лазерного каналу.

У повітрі можуть одночасно перебувати декілька ракет у форматі "рою", і знищувати визначені цілі за різними траєкторіями, у оптимальному порядку та у найбільш вразливі місця.

Дальність пуску Brimstone I - з гелікоптера - 12 км, з літака - 20 км.

У версії Brimstone II - з гелікоптера - 40 км, з літака - 60 км.

Проте ці дальності декларуються при пусках саме з повітряних платформ, де значення має і швидкість самої платформи у момент пуску.

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