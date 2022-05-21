БПЛА виявилися вразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) зіграли ключову роль для обох сторін, хоча вони і постраждали від високих показників виснаження.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

БПЛА виявилися вразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

Росія спробувала реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку вона допрацювала в Сирії, за якої використовуються розвідувальні БПЛА для визначення цілей, що повинні бути уражені бойовими літаками або артилерією.

Але Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей в результаті санкцій.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Харківському напрямку окупанти зосередили свої зусилля на поверненні позицій, втрачених у боях з ЗСУ. Це відбувається або щоб виграти час російських військ для відходу і передислокації на інші напрямки наступу, або зміцнити оборонні позиції на північ від Харкова.

Загалом на фронті відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

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