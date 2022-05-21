За добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога.

Ворог намагається навести переправу через річку Сіверський Донець.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на ранок 21 травня.

Так, на Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії і для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець.

"У визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Загалом за минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійських системи, десять одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що втрати, завдані російському батальйону, коли він намагався форсувати Сіверський Донець, засвідчили про одне з найбільш смертоносних зіткнень війни. Згідно з оцінками, заснованими на загальнодоступних даних, понад 400 російських солдатів були вбиті або поранені.

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