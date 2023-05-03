У Міноборони Британії зазначили, що росіяни почали використовувати менше ракет.

Російська Федерація вдарила по Україні 28 квітня та 1 травня ракетами вперше за 50 днів після 9 березня. Ціллю для окупантів цього разу стали не об'єкти енергосистеми.

У Міністерстві оборони Великобританії зазначили, що удари по Україні завдали російські стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, ймовірно, із застосуванням КРВБ Х-101 і Х-555. При цьому зазначено, що росіяни стали використовувати меншу кількість ракет, ніж раніше, що може бути пов'язано зі спробами РФ відновити свої запаси ракет.

"Спостережувані типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва недавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України", - зазначили Міноборони Британії у Twitter.

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Російська атака 3 травня - що відомо

У ніч на 3 травня в Україні оголошували повітряну тривогу. Російська Федерація запустила по сплячих українських містах дрони з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Всього зафіксували 26 БПЛА, але 21 дрон знищили сили ППО.

Зазначається, що дрони в небі над Київською областю були збиті, а в Дніпрі один дрон вдарив по адмінбудівлі, через що спалахнула пожежа.

Крім того, під час нічної атаки росіяни вдарили по нафтобазі в Кропивницькому трьома безпілотниками.

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