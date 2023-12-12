Міжнародні партнери забезпечують українські сили приладами нічного бачення, коли російські окупанти мають дефіцит у такому обладнанні.

Британська розвідка вказала перевагу українських сил над російськими, яка полягає в оснащенні приладами нічого бачення для ведення бойових завдань у нічний час доби.

Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки, повідомило, що, ймовірно, російські сили продовжують стикатися з труднощами під час ведення бойових дій вночі. Численні повідомлення від бойовиків підкреслювали цю тенденцію з початку війни, особливо наприкінці листопада 2023-го року.

Так, один користувач соціальних мереж назвався російським солдатом, який перебуває на окупованій частині Херсонської області. Він відзначив нестачу приладів нічного бачення і камер, здатних працювати в умовах низької освітленості для безпілотних літальних апаратів.

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Як відзначає розвідка, прилади нічного бачення часто згадуються у списках пріоритетного обладнання, щодо якого російські підрозділи звертаються із запитами до своїх родин і симпатиків.

"Українські сили часто оснащені приладами нічого бачення від міжнародних партнерів", - наголошується у повідомленні.

Британська розвідка припустила, що напевно ще існує культурний елемент цієї проблеми Росії, бо російська військова підготовка рідко приділяє увагу нічним навчанням, замість цього, зазвичай, проводяться стандартні постановочні заходи для того, аби вразити старших офіцерів. На противагу цьому, один російський солдат стверджував, що українські сили "рухаються переважно вночі".

Прилади нічного бачення для ЗСУ - останні новини

Збройні сили України отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів з самого початку війни у 2014 року. Також прилади нічного бачення активно закуповують волонтери.

Так, Україна отримала нові пакети оборонної допомоги від США на 150 мільйонів доларів та Данії на близько 500 мільйонів доларів, куди увійшли прилади нічного бачення.

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