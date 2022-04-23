Його звинувачують в організації зґвалтувань, грабежів і вбивств сотень мирних жителів України.

Командира 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка брала участь у жорстоких вбивствах жителів Бучі, Азатбека Омурбекова підвищили до звання полковника.

Про це йдеться в повідомлення Міноборони РФ.

За логікою Росії, бригада Омурбекова "займала призначений командуванням оборонний рубіж".

Про Бучу росіяни не згадують.

"Протягом трьох тижнів під керівництвом полковника Омурбекова підрозділами бригади на зайнятому рубежі було відбито понад 50 атак противника із застосуванням танків, бойових машин піхоти і важкої артилерії. Надійно вибудувана система оборонних позицій, ухвалене Азатбеком Омурбековим рішення забезпечили контроль одного з основних напрямків", - повідомляє МО РФ.

Омурбекова, якому, як вважають, близько 40 років, в 2014 році заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков нагородив медаллю "За видатні заслуги".

Тепер його звинувачують в організації зґвалтувань, грабежів і вбивств сотень мирних жителів України, про що писав InformNapalm.

Як інформував УНІАН, президент РФ Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

Трагедія в Бучі

Розгромлені російські війська покинули Бучу наприкінці березня, залишивши після себе десятки розстріляних містян просто на вулицях.

Сотні вбитих громадян були поховані на місцевому кладовищі. Знайдено десятки виритих братських могил.

Є свідчення тортур, зґвалтування, розстрілів, мародерства російськими окупантами.

Українська влада наполягає, що звірства росіян у містах під Києвом є незаперечним доказом здійснення РФ геноциду щодо українців.

Точна кількість убитих наразі невідома, триває розчищення Бучі від мін, ексгумація тіл і т. д.

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