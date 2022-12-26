В Росії зросла кількість українських шпигунів, які мають доступ до будь-якої інформації, сказав генерал-майор.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з 24 лютого всередині ГУР не знайшли жодного зрадника.

Про це генерал-майор розповів у інтерв'ю Liga.net. Він відзначив, що на території РФ побільшало української агентури.

"Жодного зрадника ми так і не виявили. У нас внутрішня безпека постійно працює. Приклади неналежного ставлення до, скажімо так, збереження держтаємниці – всякі випадки бувають. Але в більшості випадків – це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером. А вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль. Це загальна проблема усіх наших органів влади", - сказав Буданов.

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Також голова розвідки додав, що в Росії зросла кількість українських шпигунів, які мають доступ до будь-якої інформації.

Раніше Буданов описав процес майбутньої деокупації Криму. Очікується, що це буде суміш дипломатії з військовою силою. Ще раніше генерал-майор описав, як розвалюватиметься РФ. "Від Росії від'єднаються певні регіони...Москва буде виплачувати репарації нам, як тільки режим впаде, все це посиплеться", - казав Буданов.

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