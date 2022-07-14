За його словами, окупанти не просто порушили правила ведення війни.

Удари крилатими ракетами по центрах українських міст - це не просто порушення правил ведення війни, а заперечення логіки і завоювання цивілізації як такої. Росіяни обов'язково повинні відповісти за атаки, ЗСУ забезпечать цей процес вже сьогодні ввечері.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи удари по Вінниці, Миколаєву та Харкову.

"Ми битимемо по них. Вони по нас. Різниця в тому, що ми уражаємо лише військові цілі, коли ретельно прогнозуємо суміжні збитки. Вони б'ють, не звертаючи уваги на це, кожного разу роблячи ставку на додатковий ефект терору мирних жителів, або - напряму заради такого терору, як зараз в Миколаєві та Харкові", - заявив Арестович.

Радник голови ОП нагадав, що вже триста років у цивілізованому світі правила ведення війни потребують мінімізації впливу при виборі методів дій та засобів поразки. Якщо для виконання військового завдання достатньо поранити ворога, а не вбити, правила передбачають, що противник повинен бути лише поранений.

"Стрільба крилатих ракетами у центрі міста протягом доби - це не просто порушення правил ведення війни. Це заперечення логіки і завоювання цивілізації як такої. І цивілізація дає відповідь. Швидко не буде, бо такої можливості немає. Але кожен такий удар прискорює дію цивілізації проти антицивілізацій: санкції, передача зброї нам. Буде ще багато наших ударів, їхніх ударів у відповідь, знову наші, знову їхні. З путінським режимом буде покінчено на полі бою, інших способів з ним покінчити немає. Сьогодні ввечері ЗСУ спитають їх за Вінницю, Миколаїв та Харків", - зазначив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, вранці російські війська випустили ракети по центру Вінниці.

Відомо про 20 загиблих, а також про 25 авто, що згоріли.

Також близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них – у тяжкому стані. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул.Замостянська, 37) і відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих.

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