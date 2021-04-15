Один військовий загинув 12 квітня, другий - 13-го.

15 квітня на Буковині зустріли тіла загиблих на Донбасі українських воїнів - Ярослава Карлійчука та Олексія Мамчія.

Про це повідомляє місцевий сайт АСС і публікує фото й відео.

24-річний Ярослав Карлійчук родом із села Черепківці. Проходив службу в підрозділі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Герой загинув 12 квітня.

Читайте такожНа Донбасі собака врятував українських військових від міни (відео)40-річного військового з Чернівців Олексія Мамчія російські окупанти вбили на бойових позиціях в районі Майорського 13 квітня.

Похорон обох військовослужбовців відбудеться завтра, 16 квітня.

15 квітня вранці тіло Ярослава Карлійчука доставили в Глибоцьку ОТГ, де люди утворили живий коридор для прощання із загиблим військовослужбовцем. Люди на колінах зустріли полеглого бійця.

Що відомо про загибель обох бійців на Донбасі

У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 40-річний військовослужбовець з Чернівців, старший солдат Олексій Мамчій. Молодший брат Олексія, Станіслав Мамчій, у 2016 році також загинув на фронті.

У Чернівецькій області 13 та 14 квітня було оголошено жалобу за загиблими на фронті протягом двох днів військовослужбовцями - Ярославом Карлійчуком і Олексієм Мамчієм.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко