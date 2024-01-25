Українська розвідка зауважила, що не має поки достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме був на борту російського літака.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, для чого використовувався російський літак Іл-76, який напередодні впав у Росії, та деталі про підготовку до обміну, який так і не відбувся.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що на літаку могло бути російське військово-політичне командування.

"Не йдеться про командування. Але так, декілька VIP-персон, представників російської влади і, зокрема військових мали бути на цьому борту. Але в останній момент ФСБ наполегливо порекомендувало їм скористатися іншим видом транспорту", - нагадав Юсов.

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За його словами, це може свідчити про "сплановану провокацію і підготовку дій умисного характеру, які призвели до цієї авіатрощі".

"Тут багато запитань і багато інформації, яка не стикується або свідчить про зумисні дії Російської Федерації, які можуть бути і черговим воєнним злочином, черговим порушенням міжнародного гуманітарного права і Женевської конвенції", - сказав представник ГУР.

Він навів приклад, що питання доставки військовополонених на обмін як і питання умов їхнього утримання в цілому – це відповідальність країни, яка їх утримує.

"Україна зі свого боку вжила всіх необхідних заходів безпеки, зокрема й безпеки для російських військовополонених, щоб учорашній обмін відбувся", - зауважив Юсов.

Представник ГУР розповів, що цивільний транспорт з російськими військовополоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок.

"Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на відповідному напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – в цілому всі відпрацювали належним чином", - сказав він.

За словами Юсова, минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених.

"Але тоді було заздалегідь попереджено Україну. І було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. І звичайно, Україна дотрималась цього, і успішний обмін був реалізований", - зауважив він.

Водночас стосовно "вчорашніх заходів", зазначив Юсов, "такої інформації а ні в усному, ані в письмовому вигляді з боку держави-агресора не надходило".

"І це дуже важливий факт. Так само важливим фактом є те, що за зізнанням самих росіян, вони використовують для транспортування українських військовополонених військову авіацію. Іл-76М - це військовий літак, з відповідною модифікацію, зі спареною зенітною гарматою на хвостовій частині, 23-міліметровою", - розповів представник ГУР.

Він додав, що цей літак перебуває на озброєнні військово-космічних сил Росії.

"Це ті самі літаки, які помічені, і він, конкретно цей борт, помічений в аеропорту "Енгельс-2", Саратівська область, - для забезпечення БК стратегічної авіації противника. Тобто це ті самі ракети, які летять по Україні і по українських цивільних об’єктах, мирній інфраструктурі. Це той самий літак, який постачав в Бєлгородську область ракети С-300, С-400 для ударів по Харкову і Харківщині", - зауважив Юсов.

Так, наголосив він, "самі росіяни говорять про те, що ті засоби, які використовуються для постачання сил і засобів противника - зброї, особового складу, використовуються, імовірно, одночасно з транспортуванням українських полонених".

"Тоді це зізнання в черговому воєнному злочині", - сказав представник ГУР.

Падіння Іл-76 - деталі

24 січня у Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. В Міністерстві борони Росії майже відразу заявили, що на борту літака були українські військовополонені.

Міноборони України заявило, що не може підтвердити, чи причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

ГУР МОУ підтвердило, що на цю дату планувався обмін полоненими, який не відбувся. Українська розвідка зауважила, що не має поки достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме був на борту російського літака.

Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, російські полонені були вчасно доставлені на обумовлену "точку", де вони перебували в безпеці. Розвідники наголосили, що Росія не інформувала Україну про кількість транспортних засобів, маршрути та форму доставки полонених.

Згодом Юсов повідомив, що на борту літака мали перебувати російські високопосадовці, проте в останній момент Федеральна служба безпеки Росії заборонила їм сідати на борт.

Юсов зауважив, що прізвища цих людей відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування.

Також він заявив, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

Крім того, додав представник ГУР, представники російського Міністерства з надзвичайних ситуацій, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливості здійснити огляд місця та локалізацію цієї трощі.

Також Юсов підкреслив, що на відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл, а до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл. Він зауважив, що ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу.

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