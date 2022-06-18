За словами Олексія Данілова, у політиків не може бути точних даних про щоденну кількість убитих і поранених бійців.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав чиновників не розголошувати кількість убитих і поранених солдатів на війні з Росією. За його словами, у політиків не може бути доступу до таких даних.

Відповідну заяву Данілов зробив у свіжому інтерв'ю виданню "Ліга".

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щодня 200, 300 і більше людей на фронті [гинуть]. Дехто взагалі про 1000 заявив...", — сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, політики не повинні розголошувати такі дані. Вони не можуть мати доступу до точних цифр щоденних втрат. Тобто чиновники володіють або приблизною, або неофіційною інформацією.

Журналісти поцікавилися у Данілова, чи можуть такі дії бути спробою тиску на західних партнерів. На це секретар РНБО відповів: "Я не знаю, що це. Але потрібно відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити ні в якому разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі і не цирк. Це життя людей. Якщо ви партнери — ви сідаєте і розмовляєте".

Нагадаємо, раніше керівник української делегації на переговорах з РФ і голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомиви про те, що за добу на Донбасі гинуть і отримують поранення до тисячі солдатів. Мабуть, на цю заяву посилався Данилов.

Втрати України на війні з Росією: що відомо

1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 осіб отримують поранення.

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні своїх бійців, а кількість поранених може доходити до півтисячі. Того ж дня радник голови ОП Михайло Подоляк назвав іншу цифру: за його даними, в день гине 100-200 українських захисників.

10 червня радник голови ОПУ Олексій Арестович опосередковано підтвердив, що з 24 лютого загинули близько 10 тисяч українських захисників.

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