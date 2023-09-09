Представник розвідки нагадав, що кейс з авіакатастрофою вже був.

В українській розвідці вважають, що необхідно дочекатись підтвердження смерті ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Росія може поширювати фейки на цю тему.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. Він нагадав, що історія з авіакатастрофою за участю Пригожина вже була, але тоді він вижив.

"Давайте почекаємо. Це не так просто... той же Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (залишився - УНІАН) живий. Це Росія, її складно зрозуміти", – сказав Скібіцький.

Смерть Пригожина - основні новини

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області Росії розбився літак, на борту якого був Пригожин та інші "вагнерівці". Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявляв, що Пригожина ліквідувала російська влада.

Вже 29 серпня ватажка ПВК поховали на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі, поруч з батьком.

Днями спливли подробиці "заповіту" Пригожина. На базі має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити новим главою угруповання Антона Єлізарова - командира з позивним "Лотос". Ймовірно, зараз він виконує обов'язки глави ПВК.

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