Він заявив, що зараз військовослужбовці розділені на дві категорії.

Час бадьорих гасел минув і чекати контрнаступ Збройних сил України, як і стабілізації фронту, українці можуть довго.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Час бадьорих гасел минув. Чекати контрнаступу ми можемо довго. Чекати стабілізації фронту теж можемо довго. Зараз в армії почався розкол - точніше, не розкол, а поділ людей на тих, хто посипався морально і не тримає ситуацію, і тих, хто готовий битися до кінця..."- розповів Арестович.

Він зазначив, що зараз будь-яка спроба прогнозувати зависає в повітрі, через те, що "ми не знаємо реальних темпів, номенклатури та обсягів поставок" військової допомоги від партнерів.

"Нам зараз потрібні люди-стаєри (витривалі - УНІАН), здатні бігти рівномірно і довго марафонський забіг", - зазначив радник глави офісу президента.

Нагадаємо, що раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що в Україну кожен день надходить допомога від партнерів. Він зазначив, що країна повинна бути вдячна за неї, оскільки інші країни нічого не винні Україні.

"Ми вважаємо, що нам всі винні, а це трішечки не так", - сказав Данилов.

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