Точна кількість полонених не називається.

Під час з'єднання 36-ї бригади морської піхоти з полком "Азов" у Маріуполі, про яке стало відомо напередодні, частина морпіхів потрапили в полон.

Цю інформацію підтвердив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Водночас він спростував інформацію про величезну кількість полонених, яку поширюють російські пропагандисти.

"Треба сказати, що частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила в полон при спробі прориву... Це не тисяча людей, набагато менше. Вся ця тисяча людей - це повна брехня, в кілька разів збільшена. Але потрапили. Частина пішла на з'єднання з" Азовом", а частина пішла на прорив в інше місце, тому що вони були роз'єднані між собою і приймали рішення, виходячи з обстановки. І ось та, яка пішла в іншому напрямку, потрапила під артилерійський і авіаційний удар, втратила багато людей і в ході бою потрапили в полон", - розповів Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

За його словами, та частина бригади, якій вдалося прорватися, готова боротися далі - після здійснених дій оборона Маріуполя зміцніла, посилилися її можливості.

"Це сильний військовий хід, дуже складний. Бригада йшла дві доби, готувала і проходила цей маршрут. Він проходив через окуповану територію... "Азов" забезпечував цей маршрут", - додав радник глави ОП.

Напередодні Арестович повідомив, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов".

Бої за Маріуполь

Маріуполь з 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв'язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.

Увечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку"Азов". У Міноборони цю інформацію перевіряють.