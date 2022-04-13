Морпіхам вдалося з'єднатися з полком "Азов".

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов".

Про це Арестович написав у себе в Facebook.

Результати проведеної спецоперації він назвав наступні:

"Азов" отримав істотне підкріплення;

36-та бригада уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості, фактично знайшла другий шанс;

захисники міста, тепер уже спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.

За словами Арестовича, внаслідок з'єднання підрозділів приросла і зміцнилася система оборони Маріуполя.

"Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить", - написав він.

Бої за Маріуполь

Маріуполь з 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв'язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі і застосувати проти них хімічну зброю.

Увечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом" Азовсталь", який утримують бійці полку"Азов". У Міноборони цю інформацію перевіряють.