За даними радника мера, росіяни планують відновити навчальний процес в одній зі шкіл.

Російські окупанти, які частково контролюють зруйнований Маріуполь, намагаються створити картинку відновлення мирного життя.

Про це пише у своєму Телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що росіяни продовжили "призначати" так званих керівників управлінь, зокрема освіти.

"За попередньою інформацією, деякого пана Мирошниченка (дані уточнюються для повної ідентифікації), який вже заявив про підготовку запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Місцем для "відновлення навчання" обрано єдину непошкоджену школу №53 (ту саму, де відбулося "обрання Іващенко"). Декілька днів поспіль близько 40 людей, яким пообіцяли оплатити, приводять школу до ладу. Навчання планують запустити з першого травня. Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти", - зазначив радник мера.

Андрющенко також повідомив, що окупанти планують зачистити частину центру міста від завалів та тіл загиблих маріупольців для проведення 9 травня "параду".

"Судячи з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції". З хорошого - ані техніки, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенційний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", - резюмував він.

Зазначимо, 4 квітня міськрада Маріуполя повідомила про призначення росіянами свого гауляйтера, яким виявився місцевий чиновник від проросійської ОПЗЖ Костянтин Іващенко. Другого колаборанта - депутата "ОПЗЖ" Хармишева обрали секретарем "общіни".

Окрім того, на фейкове зібрання завезли під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл.

Іващенку вже оголосили підозру в держзраді.