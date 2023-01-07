На боці України діють чеченські добровольчі загони.

В боях за Бахмут у складі Інтернаціонального легіону воюють чеченські добровольці. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Чеченські добровольці продовжують захищати Україну в складі Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України в найгарячіших точках фронту. Серед добровольців - герой ічкерійського народу Абдул Хакім", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією ГУР, раніше Хакім керував групою "Аджнад аль-Кавказ", яка воювала в Сирії проти уряду Башара Асада і союзних йому іранських і російських сил. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ця група увійшла до складу чеченського батальйону, який є частиною українського інтернаціонального легіону.

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"15 жовтня Абдул Хакіма було возведено в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія", - зазначили в ГУР.

Війна в Україні: участь чеченців

У середині жовтня Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала, що Чеченська Республіка Ічкерія тимчасово окупована Російською Федерацією.

В рамках російсько-української війни представники чеченського народу задіяні по обидва боки фронту. Причому почалося це ще у 2014 році.

У рамках повномасштабного вторгнення 2022 року Росія вже масово задіяла у війні "кадировців" - бойовиків підрозділів, підконтрольних безпосередньо нинішньому главі Чечні Рамзану Кадирову. Але і на боці України теж опинилося багато бійців-чеченців.

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