Російські загарбники вчинили чергову криваву провокацію в Херсоні - вони обстріляли Таврійський мікрорайон міста.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі.
"Обстріл Таврійського мікрорайону в Херсоні (з можливими жертвами) є черговою кривавою провокацією орків! ЗСУ в цей період часу по цьому району міста не працювали! Крім того, про провокацію говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою їхні пропагандисти прибули на місце трагедії", - зазначив представник облради.
Соболевський наголосив, що окупанти відповідатимуть і за ці свої дії.
Нагадаємо, у Херсонській області у власній квартирі підірвали колаборантку Тетяну Томіліну, зараз вона знаходиться в реанімації. Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомляє, що це зробило українське підпілля.