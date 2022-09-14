Він зауважує, що про провокацію говорить, зокрема швидкість, з якою пропагандисти окупантів прибули на місце події.

Російські загарбники вчинили чергову криваву провокацію в Херсоні - вони обстріляли Таврійський мікрорайон міста.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі.

"Обстріл Таврійського мікрорайону в Херсоні (з можливими жертвами) є черговою кривавою провокацією орків! ЗСУ в цей період часу по цьому району міста не працювали! Крім того, про провокацію говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою їхні пропагандисти прибули на місце трагедії", - зазначив представник облради.

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Соболевський наголосив, що окупанти відповідатимуть і за ці свої дії.

Нагадаємо, у Херсонській області у власній квартирі підірвали колаборантку Тетяну Томіліну, зараз вона знаходиться в реанімації. Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомляє, що це зробило українське підпілля.

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