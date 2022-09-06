Російський "комендант" Бердянська Артем Бардін помер від поранень внаслідок підриву невідомими його автомобіля.
Це підтверджують ресурси окупантів та кремлівські ЗМІ.
Вибух у Бердянську стався біля адмінбудівлі у вівторок вдень. Очевидці з місця події повідомляли про стовп густого диму і звуки стрілянини.
Російські ЗМІ писали, що вибух супроводжувала перестрілка, у ході якої поранили одну особу.
Як писав УНІАН, 6 серпня у Бердянську стався вибух біля міського відділу поліції, який контролюють росіяни. 31 серпня стало відомо, що біля штабу колаборантів прогримів новий вибух. Тоді повідомлялося про роботу українських партизанів.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська не полишають намірів захопити Донбас. Українські захисники успішно відбили атаки ворога у районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.
Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з РФ.
29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".
Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.