В окупантів не виходить відновити активність свого флоту в Чорному морі.

Якщо пошкодження великих десантних кораблів (ВДК) Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) "Ямал" і "Азов" виявляться серйозними, то це стане суттєвою втратою для окупантів.

У такому разі в ЧФ РФ залишиться тільки три ВДК, сказав речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному. За словами Плетенчука, наразі триває верифікація пошкоджень російських кораблів і даних щодо застосування озброєння Силами оборони.

"Можемо підтвердити, що було вогневе ураження. Якщо це серйозні пошкодження двох великих десантних кораблів, це буде суттєвою черговою втратою. Тому що з 13 одиниць на початку повномасштабного вторгнення, у строю залишалося лише п'ять БДК, а тепер залишиться три", - сказав речник.

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Військовий зазначив, що за останні два тижні не було жодної активності росіян у Чорному морі. Він зазначив, що це пов'язано з втратою 5 березня патрульного корабля окупантів "Сергій Котов".

Водночас Плетенчук наголосив, що окупанти виходитимуть у море і шукатимуть способи протидії українським системам ураження. Він зазначив, що окупанти намагаються відновлювати активність, але "дуже кволо".

Атаки на ЧФ РФ

Учора внаслідок атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано шкоди кораблям ЧФ РФ. Пізніше стало відомо, що уражено ВДК "Ямал" і "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс прокоментував, що наразі ЧФ РФ залишився "функціонально не активним".

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