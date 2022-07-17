Країна-агресорка хоче посіяти зневіру серед українців та залякати наших західних партнерів.

Росія стала інтенсивніше бити по мирних містах України ракетами. Окупанти влаштовують терор не просто так. Ракетними атаками країна-агресорка хоче посіяти зневіру серед українців та залякати наших західних партнерів.

Про це "24 каналу" розповів політолог Петро Олещук.

За його словами, останні кілька тижнів можна побачити, що РФ просто вчиняє терор. Окупанти розуміють, що вони не зможуть перемогти. Також диктатор усвідомив, що не зможе захопити усю нашу країну. Тому почався ракетний терор, який демонструє відчай РФ.

Олещук каже, що країна-агресорка вже не має ілюзій щодо перемоги. Нині РФ розраховує тільки на залякування українців.

"Принудити Україну до капітуляції в інший спосіб. Зокрема, шляхом терору проти українських громадян, щоб посіяти паніку та зневіру, а також шляхом тиску на західних партнерів України, щоб вони відмовилися від підтримки", – розкрив плані окупантів експерт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія передислокувала значну кількість кораблів з Севастополя до Новоросійська.

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