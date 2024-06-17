Великі десантні кораблі РФ навряд чи зараз зможуть покинути Азово-Чорноморський басейн.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук вважає, що кораблі Чорноморського флоту РФ, які перейшли з Новоросійська до повністю підконтрольного росіянам Азовського моря, перебувають там на навчаннях та ховаються за цивільними суднами.

"Крім того, вони (росіяни – УНІАН) можуть думати, що їхні кораблі там у більшій безпеці, зважаючи на те, що Керченська протока стоїть на заваді дронам і що вона звужена за рахунок барж, які вони там розтягнули з боновими загородженнями. Тому вони там, мабуть, почуваються більше безпечно", - розповів Плетенчук РБК-Україна.

Найімовірніше, загарбники обрали саме цю локацію як більш безпечну, як закриту акваторію, адже вони контролюють все узбережжя Азовського моря.

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Окрім того, противник вже традиційно використовує тактику прикриття цивільними суднами. Як уточнив речник, в Азовському морі не глибока акваторія – максимальна глибина 15 метрів. Через це, відповідно, обмежені шляхи, що рекомендовані для пересування суден.

"І російські військові кораблі фактично перебувають серед цивільних суден - у такий спосіб розосереджуються, щоб уникнути можливого ураження", - каже військовий.

Водночас він зазначив, що наразі немає верифікованої інформації щодо мети переміщення в Азовське море російського корабельного угрупування. Перелічене - лише припущення та версії, виходячи з аналізу дій противника.

Він також пояснив, що пройти Волго-Донським каналом до Каспійського моря великі десантні кораблі противника навряд чи зможуть, але для малих ракетних кораблів проєкту "Буян" можливість покинути акваторію Азово-Чорноморського регіону теоретично існує.

"Але практично ми бачимо, що вони прийшли й виконують якісь маневри в Азовському морі. З огляду на те, що ВДК там застосовувати немає де і що росіяни їх не використовують як пороми, як раніше, то залишається лише навчальний процес. Особливо на тлі того, що розпочався новий навчальний рік з червня. Він починається там 01.01 і 01.06 – раз на півроку", - розповів речник ВМС.

Ситуація в Азовському морі

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок 17 червня, в Азовському морі перебувало 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. У Чорному морі – один корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, у Середземному - один ракетоносій - на борту є 8 ракет.

Як повідомляв УНІАН, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, кілька десантних кораблів різних проєктів та три ракетні катери противника перемістилися з військової бази Новоросійська до Азовського моря, ймовірніше за все, для проведення навчань. Водночас за його словами, не відповідає дійсності заява одного з іноземних ЗМІ про нібито влучання ЗСУ у великий десантний корабель РФ, що перебуває в Азовському морі.

Також, за даними військового, в азовській акваторії є різні цивільні судна. Зокрема, російські, які продовжують грабувати окуповані території півдня й використовують для цього порти Маріуполь та Бердянськ.

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