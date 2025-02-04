Україна розгромила Чорноморський флот, морська війна змінилась назавжди, - ексофіцер армії США

Флот зараз функціонально неактивний, нездатний завдавати ракетних ударів або поповнювати російські сили на півдні України.

Чорноморський флот, який колись був гордістю російської військово-морських сил, зазнав катастрофічних втрат у війні в Україні, втративши понад 30% військових кораблів, пише для 19FortyFive ексофіцер піхоти армії США, доктор філософії та військовий експерт Брент Іствуд.

Знищення Чорноморського флоту почалося із затоплення крейсера "Москва". Згодом атаки безпілотників і високоточні протикорабельні ракети України підірвали військово-морські операції Росії.

Флот зараз функціонально неактивний, нездатний завдавати ракетних ударів або поповнювати російські сили на півдні України.

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З відновленням торгівлі українським зерном військово-морська стратегія Росії зазнала краху, що стало однією з найбільших військових невдач Путіна в конфлікті. Морська війна змінилася назавжди.

Як Україна розгромила Чорноморський флот Росії

З часів Кримської війни Росія вважала Чорне море "російським озером", яке належить імперії. Це стратегічна водойма, яка мала бути ареною домінування російського флоту під час війни в Україні.

На початку війни російський флот мав перевагу. Були навіть припущення, що він зможе провести десантну операцію і захопити Одесу. Однак ці прогнози не справдилися. Реальність виявилася іншою.

Конфуз для військово-морської гілки Путіна почався з втрати флагмана "Москва", сучасного ракетного крейсера, який був гордістю флоту. У квітні 2022 року українці потопили його протикорабельними ракетами "Нептун", отримавши величезну асиметричну та інформаційну перемогу.

Відтоді ситуація лише погіршувалася: росіяни втратили численні кораблі Чорноморського флоту, включаючи 15 із 36 бойових одиниць – переважно через атаки безпілотників.

Україна застосовує асиметричні заходи

Колись Чорноморський флот міг запускати крилаті ракети по Україні, але тепер самі кораблі змушені залишатися поза зоною ураження українських ракет. Це стало для російських адміралів несподіванкою. Україна, не маючи потужного військового флоту, змогла позбавити росіян ініціативи і контролю над морем.

Спочатку після анексії Криму у 2014 році росіяни повністю взяли під контроль порт Севастополь, що давало їм значну стратегічну перевагу. Але після великих втрат вони змушені були вивести кораблі з Криму, фактично програвши битву в Чорному морі.

Безпілотники та ракети – ключ до перемоги

Українські безпілотники та крилаті ракети виявилися надзвичайно ефективними. До війни у Чорному морі було 74 російських військових кораблі, зараз Росія втратила понад 30% з них. Британське Міністерство оборони навесні 2024 року заявило, що Чорноморський флот став "функціонально неактивним".

Це означає, що російський флот не в змозі бомбардувати українські міста та постачати підкріплення в південну частину України. Водночас Україна змогла повністю відновити морську торгівлю, фактично поклавши край російській блокаді.

Колись Чорноморський флот був важливим елементом путінської пропаганди після анексії Криму. Але на практиці він виявився переоціненим. Путін і його генерали не передбачили, що українські ракети і безпілотники виведуть з ладу їхній флот у Чорному морі.

Чорноморський флот спочатку мав завдавати ударів "Калібрами", створюючи ефект "шоку і страху" для України. Однак після великих втрат росіянам довелося змінити позицію флоту, що позбавило їх цієї можливості.

Розгром Чорноморського флоту Росії став важливим уроком для військово-морських сил США та НАТО. Протикорабельні ракети та безпілотники довели, що можуть суттєво обмежувати морську присутність навіть значно потужнішого флоту.

Китай використовує схожу тактику у Східній Азії, розгортаючи ракети проти кораблів, що наближаються до Тайваню та Окінави. Російські адмірали, ймовірно, тепер більше зосереджені на Арктиці, де їхній Північний флот має більше стратегічних можливостей.

Тим часом у Середземному морі російські судна стикаються з численними технічними проблемами та нестачею належного обслуговування. Існує також ризик втрати військово-морської бази в Тартусі (Сирія), що ще більше послабить російські позиції на морі.

Чорноморський флот: минуле і майбутнє

Чорноморський флот зазнав поразки асиметричним шляхом і більше не є визначальним фактором у війні. Україна здивувала світ та військово-морські сили інших країн, зокрема США та Китаю, які тепер вивчають нові підходи до ведення війни на морі.

Майбутні морські конфлікти, зокрема в Східній Азії, ймовірно, будуть залежати від протикорабельних ракет та безпілотників. Традиційна стратегія домінування великими флотами вже не є настільки ефективною, як раніше.

Ситуація у Чорному морі - останні новини

Раніше у ВМС ЗСУ оцінили плани РФ підняти танкери у Чорному морі, які затонули з мазутом, внаслідок чого сталася екологічна катастрофа. За словами Дмитра Плетенчука, не варто очікувати початку таких заходів до завершення сезону штормів.

Своєю чергою у ВМС назвали ймовірну кількість загиблих російських моряків внаслідок потоплення Силами оборони України великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ". Ймовірно, внаслідок таких дій, могло загинути 30 російських військових моряків.

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