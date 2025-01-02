Внаслідок знищення Силами оборони рік тому російського корабля могли загинути щонайменше 30 військових моряків.

Внаслідок потоплення Силами оборони України великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" наприкінці 2023 року, ймовірно, загинули понад 30 російських військових моряків. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Цікава ситуація була з "Новочеркаськом", який понад рік тому знищили в Криму... Нещодавно в інтернеті з’явилася меморіальна дошка, так їх (імен загиблих моряків – УНІАН) там було доволі багато. Ми тоді казали, що могло бути до половини екіпажу, але там понад 30 російських військових моряків загинули", - розповів Плетенчук.

За його словами, втрата моряків – дуже серйозна проблема, бо на їхню підготовку потрібно багато часу, екіпаж повинен пройти злагодження тощо.

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"Моряки – це не піхота. Недарма ще у радянські часи на флоті служили на пів року довше... Тому що потрібно було опанувати ту бойову частину корабля, за яку відповідатимеш. Втрата моряків – серйозніша, ніж піхоти. Хоча була інформація, що вони (російські командири – УНІАН) і моряків відправляли в піхоту", - сказав речник.

Потоплення ВДК "Новочеркаськ" – деталі

У грудні 2023 року Збройні сили України знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ", що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. У Повітряних силах України заявили, що він перевозив безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

Цей корабель був призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів, а також для транспортування різних видів бронетехніки, включаючи танки. 24 березня 2022 року, на початку повномасштабної війни в Україні, "Новочеркаськ" також було пошкоджено під час удару по порту Бердянська.

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