Внаслідок потоплення Силами оборони України великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" наприкінці 2023 року, ймовірно, загинули понад 30 російських військових моряків. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Цікава ситуація була з "Новочеркаськом", який понад рік тому знищили в Криму... Нещодавно в інтернеті з’явилася меморіальна дошка, так їх (імен загиблих моряків – УНІАН) там було доволі багато. Ми тоді казали, що могло бути до половини екіпажу, але там понад 30 російських військових моряків загинули", - розповів Плетенчук.
За його словами, втрата моряків – дуже серйозна проблема, бо на їхню підготовку потрібно багато часу, екіпаж повинен пройти злагодження тощо.
"Моряки – це не піхота. Недарма ще у радянські часи на флоті служили на пів року довше... Тому що потрібно було опанувати ту бойову частину корабля, за яку відповідатимеш. Втрата моряків – серйозніша, ніж піхоти. Хоча була інформація, що вони (російські командири – УНІАН) і моряків відправляли в піхоту", - сказав речник.
Потоплення ВДК "Новочеркаськ" – деталі
У грудні 2023 року Збройні сили України знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ", що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. У Повітряних силах України заявили, що він перевозив безпілотні літальні апарати типу "Shahed".
Цей корабель був призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів, а також для транспортування різних видів бронетехніки, включаючи танки. 24 березня 2022 року, на початку повномасштабної війни в Україні, "Новочеркаськ" також було пошкоджено під час удару по порту Бердянська.