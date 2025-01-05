За словами речника ВМС ЗСУ, росіяни змушені шукати нові способи патрулювання Чорного моря.

Росіяни переклали свій морський функціонал на авіацію. Ті функції не можуть виконувати кораблі, тому їх було перекладено на гелікоптери. Про це заявив капітан 3 рангу, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24".

"Вони (росіяни - УНІАН) цю практику досі використовують, адже історія показує, що до росіян з першого разу ніколи не доходить. Я думаю, якщо ці кейси будуть повторюватися, дуже на це сподіваємося, росіяни будуть вимушені шукати нові способи патрулювання і протидії нам", - підкреслив військовий.

Плетенчук додав, що наразі слід спостерігати, як будуть далі розвиватися події щодо цієї ситуації.

Ситуація у Чорному морі - останні новини

Раніше у ВМС ЗСУ оцінили плани РФ підняти танкери у Чорному морі, які затонули з мазутом, внаслідок чого сталася екологічна катастрофа. За словами Дмитра Плетенчука, не варто очікувати початку таких заходів до завершення сезону штормів.

Своєю чергою у ВМС назвали ймовірну кількість загиблих російських моряків внаслідок потоплення Силами оборони України великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ". Ймовірно, внаслідок таких дій, могло загинути 30 російських військових моряків.

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