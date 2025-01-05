Росіяни переклали свій морський функціонал на авіацію. Ті функції не можуть виконувати кораблі, тому їх було перекладено на гелікоптери. Про це заявив капітан 3 рангу, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24".
"Вони (росіяни - УНІАН) цю практику досі використовують, адже історія показує, що до росіян з першого разу ніколи не доходить. Я думаю, якщо ці кейси будуть повторюватися, дуже на це сподіваємося, росіяни будуть вимушені шукати нові способи патрулювання і протидії нам", - підкреслив військовий.
Плетенчук додав, що наразі слід спостерігати, як будуть далі розвиватися події щодо цієї ситуації.
Ситуація у Чорному морі - останні новини
Раніше у ВМС ЗСУ оцінили плани РФ підняти танкери у Чорному морі, які затонули з мазутом, внаслідок чого сталася екологічна катастрофа. За словами Дмитра Плетенчука, не варто очікувати початку таких заходів до завершення сезону штормів.
Своєю чергою у ВМС назвали ймовірну кількість загиблих російських моряків внаслідок потоплення Силами оборони України великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ". Ймовірно, внаслідок таких дій, могло загинути 30 російських військових моряків.