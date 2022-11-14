Тим часом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів.

За добу російські окупанти завдали 4 ракетних та 13 авіаударів по території України.

Крім того, ворог використовував РСЗВ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

Так, на Сіверському напрямку російські окупанти гатили з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка, Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиж, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник атакував з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськине, Амбарне, Колодязне та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське.

На Бахмутському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка, а на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка.

На Запорізькому напрямку російські загарбники атакували з танків та артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське та Залізничне.

На Таврійському напрямку вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо артилерійські обстріли ворог здійснив по Вищетарасівці, Добрій Надії та Іллінці Дніпропетровської області.

У Генштабі також повідомили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів.

"Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Генштабу, за минулу добу Сили оборони збили БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інших важливих цілі ворога.

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