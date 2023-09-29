За словами секретаря РНБО, визначено 30 стратегічних партнерів країни, а Росія є ворогом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов продемонстрував закриту систему моніторингу ситуації в Україні в аналітичному центрі. Він зазначив, що цю аналітичну систему готували з 2019 року.

В інтерв’ю Наталії Мосейчук він показав карту атак Росії в перші дні повномасштабного вторгнення. Зокрема - які дії російських окупантів на території України були 25 лютого 2022 року.

"Вони нам 25-го перерізали повністю Житомир - 34 бомбардування Житомира, і 34 бомбардування Києва і Київської області. По їхньому плану - вони мали в такий спосіб вийти на Житомирську і Одеську трасу, перерізати її і далі рухатись", - розповів Данілов, пояснюючи позначки на карті.

Секретар РНБО розповів, що цю аналітичну систему готували з листопада 2019 року. "Я прийшов до президента і сказав: "Пане президенте, нам треба зробити закриту систему моніторингу всіх цих процесів"", - зазначив Данілов.

При цьому він додав, що написав також президенту листа, що все це має відбуватися в таємному режимі, щоб у випадку воєнних дій ніхто не знав про неї, бо інакше ворог "нам це все буде відрізати".

Данілов показав, що на карті позначені стратегічні партнери України, до яких ми відносимо 30 країн, які "мають спільне ВВП в 55% і плюс ще ті країни, ких ми вважаємо партнерами – 7,7%".

"Якщо ви подивитесь з ким працює РФ, вона в нас визначена як ворог, який в них ВВП по відношенню до всіх і хто є їх партнери, то це доволі цікава робота на сьогодні", - додав він. Данілов наголосив, що світ фактично на сьогоднішній день "має чітке позиціонування".

Секретар РНБО підкреслив, що керівництво України володіє величезним обсягом інформації для аналітики по різних питаннях.

Війна в Україні - повномасштабне вторгнення

Як повідомляв УНІАН, рішення щодо повномасштабного військового вторгнення в Україну було прийнято президентом РФ Володимиром Путіним разом із кількома "яструбами".

Серед них – глава Міноборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і Секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Про це писало видання Bloomberg.

За інформацією агентства, за кілька тижнів після початку вторгнення коло радників та контактів Путіна ще сильніше звузилося у порівнянні з обмеженою групою прихильників жорсткої лінії, з якими воно регулярно консультувалося раніше.

Обмеженість інформації сприяла тому, що Кремль прорахувався у перші дні наступу, зробивши ставку на ширшу підтримку з боку українських військ та офіційних осіб, а також на швидке військове просування, йдеться у замітці. Президент РФ також недооцінив свого українського колегу, якого вважав за слабкого.

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