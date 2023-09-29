За його словами, один з них вступив до територіальної оборони.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що його сини служать у лавах української армії.

В інтерв'ю Наталі Мосейчук він прокоментував чутки про те, що його дорослі сини виїхали з країни. "Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є, чим вони займалися і займаються. Але коли людина починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі взагалі відомо?" - сказав секретар РНБО.

За його словами, під час сімейних зустріч сини жартують, що приїхали додому "з Парижа, Лондона, Майямі". "У одного Париж - це військова частина , у другого Париж - частина територіальної оборони під Києвом у селищі. А починати виправдовуватися и комусь шось доводити я не бачу сенсу", - додав Данілов.

Заяви Данілова про мобілізацію

На початку вересня секретар РНБО заявив, що імена лікарів, які видали документи про нібито непридатність чоловіків для служби, та імена самих ухилянтів, з'ясують.

Також Данілов повідомляв, що українське Міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно під час війни чоловікам призивного віку здобувати другу вищу освіту. "Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку", - сказав він.

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