Секретар РНБО висловив упевненість, що приплив озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.

Росія очевидно готова жертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань, тому Україні стало важче утримувати позиції.

Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, західні партнери вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового бліцкригу Росії.

Данілов також висловив упевненість, що приплив озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.

"Росія - велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають. І цей процес (перемоги над Росією, - УНІАН), він не може бути дуже швидким", - сказав Данілов.

Він також додав, що "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".

Як повідомляв УНІАН, за словами Олексія Данілова, для контрнаступу і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні і сході ЗСУ необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25000 воїнів.

За його оцінками, Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.

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