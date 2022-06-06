Росія очевидно готова жертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань, тому Україні стало важче утримувати позиції.
Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, західні партнери вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового бліцкригу Росії.
Данілов також висловив упевненість, що приплив озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.
"Росія - велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають. І цей процес (перемоги над Росією, - УНІАН), він не може бути дуже швидким", - сказав Данілов.
Він також додав, що "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".
Як повідомляв УНІАН, за словами Олексія Данілова, для контрнаступу і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні і сході ЗСУ необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25000 воїнів.
За його оцінками, Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.
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