Як розказує окупант, їхній підрозділ зазнав великих втрат.

В перехопленій Головним управлянням розвідки МО України розмові російський солдат розказує матері про порядки, які панують в армії окупантів.

За його словами масове мародерство стало звичним явищем. А в сусідньому селі рашисти зґвалтували неповнолітню дівчинку.

Як розказує окупант, їхній підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. А через відсутність комунікації, весь час відбуваються перестрілки між "своїми".

"У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть "наших там немає". Всі їдуть туди, все "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє", - жаліється він.

За його словами, коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами.

"Коли бойові машини підірвали, він сказав "тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Нам так сказав комбат", - говорить окупант.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що російські командири відправляють на передову резервістів під виглядом "добровольців". В якості "гарматного м'яса" використовують так само жителів ОРДЛО.

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