Втім, секретар РНБО уникнув прямої відповіді на запитання, чи йдеться про Китай.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що у Росії можуть з'явитися нові "власники". Поступово її поглинає інша сусідня країна.

"У росіян можуть з'явитися нові "власники". Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає РФ під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для миру та для нас", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Втім, секретар РНБО уникнув прямої відповіді на запитання, чи йдеться про Китай. Данілов додав, що необхідно звернути увагу на процеси, які відбуваються з Росією.

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"Ми повинні мати на увазі, що вони можуть отримати "несподіваних друзів" і Росія може стати колонією. Якщо хтось вважає, що з Росією потрібно вести переговори, то я вважаю, що Росію треба знищувати. І якнайшвидше", - додав Данілов.

Розбірки у вежах Кремля

Хоч росіяни і сподівалися захопити Україну за лічені дні, але українські воїни зруйнували їхні плани. Невдачі російської армії в Україні на полі бою не тільки б'ють по репутації Володимира Путіна, але і розколюють його силовий блок.

Російське військово-політичне керівництво все частіше критикують військові блогери. Напередодні західні аналітики відзначили, що критика Гіркіна, яка останнім часом почастішала, показує справжні проблеми взаємин між різними групами впливу РФ. Гіркін днями висміяв "стратегічне планування" окупантів, засумнівавшись в ефективності фортифікаційних споруд ЗС РФ в Україні.

У жовтні стало відомо, що Гіркін, який воював проти української армії у 2014 році, повернувся на передову. Щоправда, після кількох місяців мовчання терорист заявив, що офіційно його оформили до лав окупантів лише на день.

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