Секретар РНБО наполягає, що якщо НАТО не хоче закрити над Україною небо, то нехай хоча б надасть Україні потрібну зброю, аби закрити його самостійно.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов закликає країни Заходу закрити небо над Україною і надати бойові літаки та засоби протиповітряної оборони.

Про це секретар РНБО повідомив у соціальній мережі Facebook.

Секретар РНБО наголосив, що світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів.

"Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку. Ми дякуємо нашим британським, канадським і нідерландським друзям України за їх останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України. Але саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і непрограш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ППО", - наголосив Данілов.

Він додав, що від цього залежить, чи буде РФ далі вбивати українських дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.

"Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ? Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - наголосив секретар РНБО.

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