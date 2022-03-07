Перемовини почнуться о 15:00.

Делегації України та країни-агресора вже у дорозі на третій раунд переговорів.

Про це повідомляють російська "Медуза" та "УП".

За інформацією російського ЗМІ, делегація країни-окупанта вже вилетіла до Білорусі.

Водночас член української делегації Давид Арахамія підтвердив "УП", що він з колегами також у дорозі.

Переговори мають розпочатися у понеділок о 15:00.

Нагадаємо, що член української делегації Давид Арахамія анонсував третій раунд переговорів. Він відбудеться 7 березня.

4 березня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що третій раунд перемовин між Україною та РФ може відбутися 5 чи 6 березня.

Водночас президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови 4 березня повідомив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що третій раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться на цих вихідних.

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