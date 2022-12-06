Президент наголосив, що хтось називав себе "другою армією світу", але всі бачать, у кого перше місце!

Сьогодні, 6 грудня, день Збройних сил України президент Володимир Зеленський традиційно зустрічає його на передовій разом з військовослужбовцями, які тримають оборону і захищають нашу країну від російських окупантів.

Так, Зеленський оприлюднив у своєму Telegram-каналі ще одне відеопривітання воїнам ЗСУ, записане у Слов'янську на Донеччині.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Шановні військовослужбовці! Шановні ветерани! Від щирого серця, від імені України я вітаю Вас з великим святом, з цим великим днем - Днем Збройних сил України! Із року в рік ми включалися з різних місць, вклоняючись нашим бійцям, звітуючи з різних міст нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв. Всіх, хто віддав своє життя за Україну. Всіх, чию пам'ять я прошу вшанувати хвилиною мовчання - знайдіть сьогодні цю хвилину, це дуже важливо!" - закликав президент.

Відео дня

"Дорогі захисники! Три десятиліття, 8 років, 9 місяців, 285 днів ви бороните нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, в мороз, у будні та свята і щодня ми будемо пам'ятати про ваш подвиг. Завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятися вашій силі щодня. Завжди! Особливо сьогодні. Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою. Боротьба - важчою. Ціна - вищою. Але є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим - ваша відвага, ваша витримка, ваша воля, а отже наша свобода. Ваша незламність, а отже наша незалежність. Ваша звитяга і наша подяка за це! Ваша мужність - наша гордість за це. Гордість вами усіма! Ми пишаємося нашими сухопутними військами, нашими повітряними силами військово-морськими силами, пишаємося нашими силами Спеціальних операцій, нашою воєнною розвідкою, десантно-штурмовими військами. Ми пишаємося всіма Збройними силами України!"- наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні не лише день ЗСУ, а рік ЗСУ.

"Я думаю, і час ЗСУ! Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники і захисниці. Хтось називав себе "другою армією світу", але всі бачать, у кого перше місце! Всі бачать вашу міць, гарт, ваші вміння, ваші стандарти, стандарти України. Я дякую вашим батькам. Вони виховали справжніх героїв! Дякую вашим дружинам, чоловікам, вашим дітям - вони чекають героїв! Вся Україна чекає на вас, вірить у вас і допомагає вам! Дякую вам!" - сказав президент.

Зеленський висловив впевненість, що Україна буде зустрічати день ЗСУ під мирним небом у центрі Києва.

"Ми обов'язково будемо відзначати день ЗСУ на вільній землі, під мирним небом у центрі нашої столиці, на майдані Незалежності. Шлях туди сьогодні лежить через інші наші площі та вулиці, інші наші міста і села. Стійко і самовіддано ви прокладаєте цей складний шлях через звільнення центру, півдня, півночі і сходу нашої держави. Через звільнення наших прекрасних міст Ірпінь, Бородянка, Буча, через Бахмут, Ізюм, Балаклію, через Херсон, Харків і площу Свободи, Краматорськ і площу Миру. І звісно шлях до майдану Незалежності і нашої волі лежить через вільний Донецьк, Луганськ і звісно ж Крим. Всі дії ведуть до свободи. Всі кроки - до перемоги, вільної, мирної і незалежної України. Всі наші думки про це, всі молитви про це. Всі слова моєї подяки вам за це. За все, що ви зробили і за все, що ви робите, за все, що ви обов'язково зробите! Повертайтесь живими! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава вам, наші захисники і захисниці!" - зазначив президент України.

Війна в Україні: день ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний з нагоди святкування Дня ЗСУ заявив про віру в перемогу України. Залужний наголосив, що гордий служити Українській державі пліч-о-пліч з солдатами, сержантами й офіцерами, працівниками і ветеранами ЗСУ.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що абревіатура "ЗСУ" (Збройні сили України) стає популярнішою за абревіатуру "НАТО" (Організація Північноатлантичного договору). Резніков наголосив, що українські захисники і захисниці - це опора Української державності.

Володимир Зеленський наголосив, що боротьба українців за свободу завжди примножує будь-яку силу.

"Наші Збройні сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - зазначив президент.

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