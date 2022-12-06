Резніков наголосив, що українські захисники і захисниці - це опора Української державності.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що абревіатура "ЗСУ" (Збройні сили України) стає популярнішою за абревіатуру "НАТО" (Організація Північноатлантичного договору).

Про це йдеться у зверненні Резнікова до захисників і захисниць з нагоди Дня Збройних сил України.

"Дев’ятий рік ви бороните нашу незалежність і територіальну цілісність, наше право на свободу. Крайній же рік - це не просто бої, це звитяга, на фоні якої тьмяніє давньогрецький епос та походи вікінгів. Ви вражаєте увесь світ своєю мужністю та героїзмом у боротьбі з терористом та окупантом. І найбільше вражаєте самих орків... За цими словами - кров, піт, сльози горя та радості…", - наголосив міністр.

Резніков заявив, що українські захисники і захисниці - це опора Української державності.

"Завдяки вам абревіатура "ЗСУ" стає популярнішою за абревіатуру "НАТО". ЗСУ сьогодні - це дійсно Народна Армія. Поки російські "чмобіки" драпають тисячами "аби куди пустили", українські чоловіки і жінки родинами записуються до лав найкрутішого війська світу", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що українські захисники і захисниці трощать ворогів і у морі, і на суші, і в повітрі.

"Перемоги під Києвом, Черніговом, Сумами, на Харківщині… Звільнений Херсон та сотні населених пунктів… Ваші славетні сторінки уже записані у майбутні підручники!

Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських воїнів віддали свої життя, аби зупинити ворога. Це кращі сини та доньки України, подвиг яких завжди пам’ятатиме наш народ і весь світ!", - наголосив Резніков.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, День Збройних сил відзначається в Україні щорічно 6 грудня.

З нагоди свята українських захисників привітав головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний. Він заявив про віру в перемогу України, і наголосив, що гордий служити Українській державі пліч-о-пліч з солдатами, сержантами й офіцерами, працівниками і ветеранами ЗСУ.

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