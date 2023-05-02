В ОПУ, реагуючи на інтерв'ю військової злочинниці, заявили, що "більш точної ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати".

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, спробувала виправдатися за депортацію дітей з України, до якої причетна.

В інтерв'ю американському виданню Vice Львова-Бєлова заявила, що нібито займалася не депортацією, а "евакуацією з-під обстрілів". Вона також відкинула звинувачення в геноциді заявивши, що у депортованих дітей нібито залишаються українське громадянство і можливість вивчати українську мову.

"Громадянство України залишається ж у них. Ми ж його не скасовуємо. Ми доповнюємо і даємо можливість. Що, це про знищення ідентичності? ... Ми завжди співали пісні російською та українською мовою. Ми розповідали казки російські та українські. Ми завжди жили в дружбі і розумінні. А те що зараз відбувається – навпаки, на Україні знищують зараз все, що пов'язано з Росією", – сказала чиновниця.

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Відповідаючи на запитання про те, чи вважає вона себе військовою злочинницею, Львова-Бєлова названа це звинувачення смішним.

"Я мати, і цим все сказано. Який я військовий злочинець, про що ви говорите", – сказала вона.

В Офісі президента вже відреагували на інтерв'ю військової злочинниці.

"Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням: "Ми всього лише прийшли в їхні міста, знищили їхні будинки, на їхніх очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаємось і змушуємо слухати пропагандистські лекції, та доповнили це… другим паспортом. Хіба це не спасіння? Хіба це не про "русское милосердие"? Хіба це не про справедливість? Хіба ми не маємо права їх позбавити неправильної ідентичності?". Точнішої ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати", – заявив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Роль Марії Львової-Бєлової у депортації дітей з України до Росії

Після повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти масово вивозили дітей з окупованих територій до Росії. На своїй території вони вчать дітей російській мові, займаються їх перевихованням, видають їм російські документи (зокрема, паспорти) і сприяють незаконному усиновленню.

До кінця березня було встановлено імена майже 20 тисяч депортованих до Росії дітей. Ті, кого вдалося повернути в Україну, розповідали, що зазнавали цькування і фізичного насильства з боку загарбників.

Депортація дітей стала предметом розгляду Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який розглядає її як частину злочину геноциду, скоєного росіянами проти України.

У березні МКС видав довічний ордер на арешт дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової і російського президента Володимира Путіна, назвавши їх причетними до депортації дітей.

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова не тільки сприяла депортації дітей, а й пропагувала їх незаконне усиновлення російськими сім'ями, подаючи власний приклад. У жовтні вона усиновила хлопчика, якого окупанти вкрали з Маріуполя. Напередодні журналісти "Схем" встановили особу викраденого підлітка та обставини його потрапляння до Росії.

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