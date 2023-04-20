Хлопця вивезли в Донецьк, а потім – в Московську область, де його усиновила Львова-Бєлова.

Журналісти проекту "Схеми" встановили особу викраденого підлітка з Маріуполя, який став 10-ю усиновленою дитиною уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, та обставини його потрапляння до країни-агресора.

17-річний Пилип Головня мешкав на вулиці Зелінського, 30 в Приморському районі Маріуполя, якого нищівними ударами знищували окупанти на початку повномасштабного вторгнення, йдеться в матеріалі.

На відео пропагандистського каналу "Царьград" хлопець розповідав, що бачив, як його будинок палав. Голова місцевого ОСББ Дмитро Харчуков каже, що район обстрілювали з 11 березня 2022 року, і вже в 20-х числах будинок, де мешкав хлопець, був непридатний для життя.

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Мати Пилипа загинула у 2017 році, коли йому було 11. З того часу він перебував під наглядом опікунів – колишнього чоловіка матері Сергія Головні і його дружини Ірини Калаталової. Твердження російських окупантів про те, що опікуни начебто вигнали підлітка, сказавши, що "тепер кожен сам за себе", не підтверджують близькі. Віталій, брат Сергія Головні, який втратив прямий контакт з родичем після окупації Маріуполя, переконаний, що вигнати дитину просто не могли.

"Відносини [підлітка з опікунами] були нормальні, хоча Пилип і сам з характером. Сергій не міг його вигнати, посваритись трохи могли, звісно. Більше того, в нього була дружина Іра, яка до Пилипа ставилась дуже добре", – каже Віталій.

Вчителька хлопця також каже, що його опікуни добросовісно виконували свої обов’язки. Місцезнаходження опікунів достеменно невідоме – їхні телефони відключені або не відповідають. Від третіх осіб Віталієві відомо, що вони можуть залишатися в окупованому місті.

Опитані "Схемами" знайомі родини стверджують, що хлопець виїхав з Маріуполя в квітні (а не в березні, як стверджує пропаганда РФ). Це сталося після того, як він прийшов до супермаркету, де окупанти роздавали гуманітарну допомогу. МНС-ники вивезли його з Маріуполя до Донецька. В пропагандистському сюжеті він розповідає, що разом з іншими дітьми жив в лікарні.

"У Донецьку ми мешкали у лікарні, там були діти. Такі, як я, із Маріуполя, теж сироти: без батьків або щось трапилось", – розповідав Пилип.

За інформацією журналістів, йдеться, ймовірно, про колишню обласна лікарня імені Вишневського в Донецьку, куди, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вивозили дітей і вагітних жінок.

Далі, згідно з документами, які отримали журналісти, Пилипа утримувати у так званому дитячому соціальному центрі окупантський "адміністрації" Донецька до 27 травня 2022 року. Звідси його і ще кілька десятків людей вивезли до пансіона "Поляни" в Московській області, підконтрольного Управлінню справами президента РФ.

Саме сюди зрештою здійснила візит дитячий омбудсменк, яка всиновила хлопця. Він став 10-ю прийомною дитиною Марії Львової-Белової. У вересні Пилипові видали паспорт громадянина РФ.

Депортація дітей з України - що треба знати

Після повномасштабного вторгнення росіяни масово вивозили українських дітей до Росії. Викрадених неповнолітніх вчать російської мови, перевиховують і віддають на незаконне усиновлення в російські родини.

Станом на кінець березня було встановлено імена 19,5 тисяч депортованих українських дітей, і ця цифра не є остаточною. Україна працює над повернення викрадених неповнолітніх, вже вдалося повернути кілька сотень дітей. Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що повернені діти розповідали, як зазнавали цькувань та фізичного насильства з боку загарбників.

Справу щодо депортацію дітей з України, як складової частини злочину геноциду, розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. У березні МКС видав довічний ордер на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, яких вважають причетними до депортації дітей. Після цього Росія активізувала процес повернення дітей в їхні родини.

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