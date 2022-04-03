Раніше глава МЗС України наголосив, що єдиний спосіб зупинити війну – продовжити поставки українській стороні зброї.

Сполучені Штати готові продовжити оборонну підтримку України. Зокрема, повідомляється, що незабаром наші військові матимуть по 10 протитанкових систем на кожен ворожий танк.

"На кожен російський танк скоро в Україні припадатиме 10 протитанкових систем", – цитує заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена журналістка CNN Наташа Бертранд у своєму дописі в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після нещодавньої розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном зазначив, що попереду Росію чекає ще більше ударів по економічній, фінансовій системі та торгівлі.

Водночас глава МЗС наголосив, що єдиний спосіб зупинити звірства путінських фашистів – продовжити поставки українській стороні танків, бойових літаків та зенітно-ракетних комплексів. Ненависть росіян до українців нівелює все, що Європа бачила з часів Другої світової війни, додав він.

Додамо, що американський гарант Джон Байден, виступаючи у Варшаві 26 березня заявив, що Путін не повинен залишатися при владі та назвав російського диктатора "м'ясником". Згодом він додав, що не відмовляється від своїх слів.

За даними Офісу генерального прокурора України, кожні шість годин російські загарбники в Україні вбивають одну дитину, а ще кожні 3 години травмують одного маленького українця.

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