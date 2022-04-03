В результаті вторгнення і цілеспрямованих обстрілів окупантів пошкоджено 869 навчальних закладів, 83 з них зруйновані повністю.

Кожні шість годин російські загарбники в Україні вбивають одну дитину, а кожні три години травмують одного маленького українця.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Кожні 6 годин російські загарбники в Україні вбивають одну дитину, кожні 3 години травмують одного маленького українця", - зазначила вона.

Зокрема, в результаті обстрілу міста Рубіжне на Луганщині сталося загоряння гаража, в підвалі якого знаходилися чотири людини, двоє з яких діти.

Після обстрілу селища у Баштанському районі Миколаївської області отримала поранення 14-річна дівчинка.

Під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту на Чернігівщині в автомобілі загинули дві людини, двоє отримали поранення, з яких один підліток.

"Поки залишається невідома кількість загиблих і поранених дітей в місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", - додала омбудсмен.

За словами Денисової, в результаті вторгнення і цілеспрямованих обстрілів окупантів пошкоджено 869 навчальних закладів, 83 з них зруйновані повністю.

Вона підкреслила, що такі дії збройних сил РФ порушують основоположні права дітей - на життя та охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів і злочинів проти людяності РФ в Україні", - додала вона.

Війна проти України: