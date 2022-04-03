Росія продовжує вирізати українські міста, попри те, що тривають переговори про мир.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що єдиний спосіб зупинити звірства путінських фашистів – продовжити поставки українській стороні танків, бойових літаків та зенітно-ракетних комплексів.

Про це глава МЗС України написав у себе в Twitter, коментуючи різанину в Бучі.

"Різанина в Бучі вкотре доводить, що ненависть росіян до українців нівелює все, що Європа бачила з часів Другої світової війни. Єдиний спосіб зупинити жахи війни – допомогти Україні вигнати окупантів якомога швидше. Партнери знають наші потреби. Танки, бойові літаки, зенітно-ракетні комплекси", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Кулеба назвав "бучанську різанину" нічим іншим, як навмисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Він закликав країни "Великої сімки" негайно запровадити нові руйнівні санкції проти Росії.

Зокрема, глава МЗС наполягає на: повному ембарго на нафту, газ, вугілля, закритті всіх портів для російських суден та товарів, відключенні всіх російських банків від SWIFT.

Нагадаємо, раніше радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк опублікував разючі фото зі звільненої Бучі, на яких показані мертві тіла людей зі зв'язаними руками, розстріляні російськими солдатами.

За даними Офісу генерального прокурора України, кожні шість годин російські загарбники в Україні вбивають одну дитину, а ще кожні 3 години травмують одного маленького українця.

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