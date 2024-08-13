Певні операції не проводяться як самостійний вид – лише за підтримкою сухопутної компоненти.

Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, що попри значні втрати російські окупанти не полишають планів висадки десанту на Чорноморське узбережжя в Одесі.

Про це Плетенчук заявив у ефірі телемарафону. "Коли російський диктатор каже: "Давайте домовлятися", виходячи з реалій на суші, він чомусь не хоче виходити з реалій на воді. Реалії на воді трошки інші. Тобто, плани – це одне, реалії – інше. По-перше, такі операції не проводяться як самостійний вид операцій - лише, здебільше, за підтримкою сухопутної компоненти. А сухопутна компонента на нашому напрямку захлинулася на початку повномасштабного вторгнення", - розповів Плетенчук.

Тому наразі проводити самостійно таку операцію росіяни не можуть. По-друге, за словами речника, вони не можуть дозволити собі підійти до узбережжя через небезпеку.

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"Вони навіть з Новоросійська не можуть вийти, бо відразу потраплять під вогонь – це будуть дуже жирні для нас цілі", - сказав Плетенчук.

За його словами, у Чорному морі зараз перебуває підводний човен, його спорядження може становити 4 "Калібри", але, скоріш за все, він виконує функції патрулювання. В Азові кораблів РФ немає – ворог побоюється безпосереднього ураження.

Потоплення "Ростова-на-Дону"

Нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що підводний російський ракетоносій "Ростов-на-Дону", який ЗСУ нещодавно вдруге уразили у Криму, ймовірніше за все не підлягає відновленню. Ймовірніше за все тепер він не підлягає відновленню, підводний човен набагато складніше ремонтувати та експлуатувати, ніж надводний корабель.

Речник ВМС додав, що ураження субмарини "Ростов-на-Дону" - це наслідок невдалої інформаційної політики та дій РФ після першого влучання в цю бойову одиницю торік.

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