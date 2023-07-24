Його евакуювали до найближчої лікарні.

Відеожурналіст агентства Agence France Press Ділан Коллінз поранений під час атаки безпілотника по українських позиціях під Бахмутом на Донеччині, повідомила журналістка AFP Стефані Юсеф в Twitter. Раніше цього тижня під обстріл на Донеччині потрапила знімальна група німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

"Відеожурналіст AFP Ділан Коллінз був поранений в результаті атаки безпілотника під час роботи на позиції української артилерії в понеділок, повідомили репортери AFP, які стали свідками вибуху. … Його евакуювали до найближчої лікарні, де він проходив лікування. Лікарі сказали, що його стан не загрожує життю. 35-річний Коллінз у свідомості та розмовляє з колегами", – сповістила колега постраждалого журналіста.

За її словами, 35-ручний Ділан Коллінз є громадянином США і мешкає в Лівані. В Україні він виконує редакційне завдання.

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Директорка AFP в Європі Крістін Бухагіар, коментуючи інцидент, зазначила, що редакція з'ясовує всі обставини.

Нагадаємо, в травні на сході України внаслідок російського обстрілу загинув журналіст агенції AFP Арман Солдін. Президент Еммануель Макрон посмертно нагородив його орденом Почесного Легіону.

Журналісти травмуються і гинуть, висвітлюючи війну в Україні

Цього тижня знімальна група німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle попала під обстріл в Дружківці на Донеччині, внаслідок чого оператор Євген Шилко дістав поранення.

За даними Національної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти вбили щонайменше 68 медійників. Частина з них загинула, захищаючи Україну в складі Сил оборони.

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