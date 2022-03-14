Українські спецслужби перехопили чергову розмову.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис телефонної розмови ще одного російського окупанта, який розповідав про необхідність вбивати мирних жителів України.

За його словами, російська армія несе великі втрати. Українські військові, захищаючи свою територію і жителів країни, знищують ворожу техніку і самих окупантів. Тому солдатам РФ дали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню.

"Мені командир дав добро шмаляти. У нас люк в КАМАЗі, прям відкривай і стріляй. Пофіг, що у них там написано. Діти, не діти, х**рь всіх", - сказав окупант.

Нагадаємо, раніше один з окупантів поскаржився на важку долю в Україні.

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