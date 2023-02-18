Терорист б'є на сполох, адже західна техніка прибуде в Україну у квітні.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відзначився негативним прогнозом для російської армії. На його переконання, оккупанти мають 2-3 тижні для наступу – далі воювати вже не буде чим.

Під час ефіру з російським військовим експертом Максимом Клімовим, бойовик заявив, що окупанти мають багато проблем - безліч поранених військовослужбовців, відсутність належних виплат солдатам та багато іншого.

За словами Гіркіна, Путін самоліквідувався у цій війні, а його уряд Росії відмовляється належним чином виплачувати допомогу бойовикам "ЛДНР".

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"Пани з міністерства оборони, я не питатиму, чи не ох*еніли ви там! Ви ох*еніли дуже давно на чолі з вашим міністром і всіма його заступниками", – заявив розлючений Гіркін.

Окремо терорист прокоментував конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. На його переконання, у Пригожина є два шляхи: або дати спокій Шойгу і зайнятися військовими питаннями, або зняти "Вагнер" з фронту у разі розвитку протистояння

Гіркін та Клімов дали невтішний прогноз для армії Росії на найближчий час. Вже наприкінці весни росіянам не буде чим воювати, впевнені вони.

"Березень на території півдня Росії, "Новоросії" та "Малоросії" – це дуже проблемний місяць... Тут питання у тому, що робитимуть наші? 2-3 тижні залишилося на проведення активних операцій на фронті", – зазначив Стрєлков-Гіркін, згадавши про те, що в Україну їде важка західна техніка.

Клімов додав, що ударне угрупування Росії не підготовлене для наступу, а основна проблема армії РФ – це система зв'язку та управління.

"Глибокий прорив може закінчитися катастрофою! Але спроби атаки будуть", – зазначив Климов.

Гіркін прогнощує, що великий наступ армії РФ якщо й буде, то нічого, крім величезних втрат за мінімальних результатів, не принесе.

"На нього будуть витрачені боєприппаси, людська сила, техніка. Тоді противник отримає від такого наступу тільки плюси. Адже, те в якому стані знаходяться наші війська, не дозволяє провести цей наступ", – додав Гіркін.

І Клімов, і Гіркін впевнені, якщо наступ РФ не розпочнеться до 24 лютого, то, швидше за все, його вже й не буде.

Новий наступ РФ

За даними західної розвідки, Росія накопичує поблизу українського кордону літаки і вертольоти. Це свідчить про те, що Кремль може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ намагається розширювати зону нового наступу, активно шукаючи нові напрямки. Однак на Київ, Суми, Харків і Чернігів окупанти навряд чи підуть.

Російські окупанти ведуть наступ на п'ятьох напрямках. Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Тим часом ЗСУ продовжують "мінусувати" окупантів та їхню техніку. За минулу добу авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили ППО знищили шість ворожих безпілотників, а артилерія вдало відпрацювала по вогневій позиції російських С-300.

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