Терорист впевнений, дуель з Байденом була б "крутішою" для Пригожина.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін потролив ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина за ідею повітряної дуелі з президентом України Володимиром Зеленським.

У Телеграм-каналі Гіркін зауважив, що для Пригожина було б епічніше викликати на дуель президента США Джо Байдена.

"Не зовсім зрозумів - а що він Зеленського, а не Байдена на дуель на Міг-29 викликав? Це було б однозначно крутіше... Хоча... дочекаємось, коли його призначать начальником РВСП (Ракетних військ спеціального призначення - УНІАН) чи ПКС (Повітряно-космічних сил - УНІАН)? Ось тоді вираз "весь світ у труху!" матиме під собою деякі обриси (які виходять за межі анекдоту)", - зазначив Гіркін.

Відео дня

Дуель Пригожина і Зеленського

Сьогодні ватажок міжнародної злочинної організації ПВК "Вагнер" Євген Пригожин похвалився, що бомбив український Бахмут, де все ще живуть люди. Крім того, бойовик також викликав на повітряну дуель президента України Володимира Зеленського.

"Завтра сідаю на МіГ-29. Якщо буде бажання, зустрінемося в небі. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ (так окупанти називають Бахмут - УНІАН). Якщо ні, то йдемо до Дніпра", - заявив Пригожин.

У Зеленського цю божевільну ідею не прокоментували.

Вас також можуть зацікавити новини: