Якщо російські літаки матимуть необмежену перевагу у повітрі, ніщо не заважатиме їм знищувати українські міста та війська на землі.

Під час боїв за Авдіївку окупаційні війська РФ встановили перевагу у повітрі і змогли розчистити шлях для піхоти.

Як повідомляє Business insider, це, ймовірно, перший випадок за два роки, коли Росія взяла під контроль небо в прифронтовій зоні. Якщо це продовжуватиметься, то матиме руйнівні наслідки, оскільки українська ППО наразі має значне навантаження.

За даними Інституту вивчення війни, раніше засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні системи наземного базування, не дозволяли жодній із сторін досягти цього ключового елементу наступальних операцій, навіть локально.

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Керівник групи геопросторової розвідки та аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос прокоментував повідомлення ЗСУ про збільшення бомбардувань КАБами.

"Саме цей загальновійськовий підхід знизив здатність українців захищати Авдіївку", – сказав Баррос.

Як зазначив аналітик, тепер найбільше хвилює, чи зможе Україна не давати Росії перейти до необмеженої переваги у повітрі на всій лінії фронту. Якщо цього не зробити, ніщо не заважатиме російській авіації знищувати українські міста та війська на землі. Навіть повтор "тимчасової локалізованої та обмеженої російської переваги в повітрі дозволить російським силам більш агресивно забезпечувати оперативне просування вздовж лінії фронту".

Війна в Україні - російська авіація

Як раніше розповідав Forbes, під час захоплення Авдіївки, російська авіація за 48 годин скинула на маленьке місто 250 авіабомб. Невдовзі 110-й бригаді вже було ніде ховатися і довелось відступати.

Водночас Збройні сили України за останній тиждень збили вже сім російських винищувачів на Східному фронті.

За оцінкою Oryx, за два роки війни росіяни втратили 25 із 150 Су-34 і шість із 120 Су-35. Однак Forbes вважає, що скоро українські військові більше не зможуть збивати російські літаки. Справа в тому, що запаси ракет Patriot, які успішно допомагає проріджувати російську авіацію досягли критичного рівня, а вони край потрібні для перехоплення балістичних ракет.

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