Воїна лікуватимуть у Дніпрі / фото facebook.com/tpguba
До Дніпра 15 лютого евакуювали з району ООС військовослужбовця, пораненого внаслідок ворожого обстрілу.
Про це напередодні розповіла у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
За її словами, боєць отримав численні осколкові поранення, у тому числі - проникаюче поранення ока з пошкодження кришталика. Попереду в нього - операція в обласній офтальмологічній лікарні. Зараз він перебуває в реанімації лікарні імені Мечникова в Дніпрі.
facebook.com/tpguba
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Від кулі снайпера на Донбасі загинув сержант Павло Колесник (фото, відео)
- У ТКГ розповіли про переговори щодо обміну полоненими на Донбасі: "є перші ластівки"
- "Як після бомбардування": бойовики на Донбасі заїхали на цвинтар на танку й зруйнували десятки могил (фото)
- Бойовики з російських вогнеметів обстріляли Катеринівку - ООС
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram