На воїна очікує лікування й операція.

До Дніпра 15 лютого евакуювали з району ООС військовослужбовця, пораненого внаслідок ворожого обстрілу.

Про це напередодні розповіла у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

За її словами, боєць отримав численні осколкові поранення, у тому числі - проникаюче поранення ока з пошкодження кришталика. Попереду в нього - операція в обласній офтальмологічній лікарні. Зараз він перебуває в реанімації лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован